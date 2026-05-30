Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Unbekannte scheitern bei Aufbruch von Parkscheinautomat

Landau (ots)

In der Nacht auf Freitag, den 29.05.2026, kam es am Prießnitzweg in Landau zu einem versuchten Aufbruch eines Parkscheinautomaten. Trotz erheblicher Gewaltanwendung gelang es den Tätern jedoch nicht, an das Bargeld im Inneren zu gelangen. Der Automat weißt Hebelspuren auf. Zudem wurde offenbar versucht, das Gehäuse mit einem Winkelschleifer aufzuschneiden. Es entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

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