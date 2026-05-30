Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Einbruch in Kita

Wörth (ots)

In der Nacht von Donnerstag, den 28.05.26 auf Freitag, den 29.05.26 verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Kindertagesstätte im Seiläckerweg in Wörth. Durch den Einbruch entstand ein Sachschaden von ca. 1000 EUR.

Haben Sie in diesem Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Seiläckerweges gemacht? Dann melden Sie sich bitte telefonisch unter der Rufnummer 07271/92210 oder per Mail an piwoerth@polizei.rlp.de.

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