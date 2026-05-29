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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Unbekannter stößt Fahrradfahrerin - Zeugen gesucht

Landau (ots)

Am 27.05.2026 fuhr gegen 12:15 Uhr eine 65-jährige Frau mit ihrem Fahrrad durch den Schillerpark. Vor ihr befand sich ein Pärchen mit einem Hund. Durch Klingeln machte die Radfahrerin auf sich aufmerksam. Nach Angaben der 65-Jährigen seien die genannten Personen jedoch demonstrativ stehen geblieben und hätten ihr den Weg versperrt. Als sie anschließend langsam an dem Paar vorbeifahren wollte, habe der Mann ihr einen Stoß gegen die Schulter versetzt. In der Folge prallte die Radfahrerin gegen einen Baum und stürzte. Sie wurde dabei leicht verletzt, eine medizinische Versorgung vor Ort war jedoch nicht erforderlich. Der Sachverhalt wurde am Folgetag zur Anzeige gebracht. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet, die Ermittlungen dauern an. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landau
Mike Bourdy

Telefon: 06341-2872031
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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