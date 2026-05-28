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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Nachtragsmeldung zur Öffentlichkeitsfahndung vom 28.05.2026

Lingenfeld (ots)

Die am 28.05.2026 als vermisst gemeldete 70-Jährige konnte wohlbehalten angetroffen werden.

Link Erstmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/6284016

Die polizeilichen Fahndungsmaßnahmen werden somit eingestellt. Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe bei der Suche und bittet um die Löschung aller in diesem Zusammenhang gespeicherten personenbezogenen Daten.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau

Telefon: 06341-287-3002
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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