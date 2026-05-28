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Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 70-jähriger Frau

Lingenfeld (ots)

Seit heute, 28.05.2026, wird eine 70-jährige Bewohnerin eines Pflegeheims aus Lingenfeld vermisst. Zuletzt wurde sie gegen Mittag in dem Pflegeheim gesehen.

Seitdem ist ihr Aufenthaltsort unbekannt. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich die Frau in einer hilflosen Lage befindet. Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte sie nicht aufgefunden werden, so dass wir die Öffentlichkeit um Mithilfe bitten.

Beschreibung der 70-Jährigen:

   -	ca. 1,65m groß
   -	schlank
   -	schulterlanges dunkles Haar
   -	graue Sweatjacke mit Kapuze
   -	schwarze Stoffhose.

Weitere Informationen und ein Lichtbild der Vermissten, finden Sie hier: https://s.rlp.de/39Nlnrz .

Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthalt der Vermissten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07274 958-0 an den Kriminaldauerdienst zu wenden. Wenn Sie die Vermissten sehen, behalten Sie diese bitte im Blick und verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei!

HINWEIS:

Die Veröffentlichung des Bildes der Vermissten erfolgt ausschließlich zum Zwecke der Öffentlichkeitsfahndung im Rahmen der Gefahrenabwehr. Sofern der Zweck nicht mehr gegeben ist, bitten wir die Medien, insbesondere die Onlinemedien, das veröffentlichte Bild zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte zu löschen.  

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Ghislaine Wymar
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

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