Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Annweiler-Diebstahl eines E-Scooter

Annweiler (ots)

Im Laufe des Nachmittags am 27.05.2026 besuchte der Geschädigte das Schwimmbad in Annweiler. Während seines Aufenthalts im Schwimmbad hatte er seinen schwarzen E-Scooter der Marke Segway auf dem Parkplatz abgestellt. Als er das Schwimmbad gegen 19:45 Uhr verließ, stellte er das Fehlen fest.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiwache Annweiler unter 06346-96460 oder per E-Mail unter pwannweiler@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell