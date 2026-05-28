Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Offenbach - Leichtkraftradfahrer übersehen

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Offenbach (ots)

Am 27.05.2026 befuhr gegen 22:34 Uhr ein 67-jähriger LKW-Fahrer die L 509 bei Offenbach und beabsichtigte, nach links auf die L 542 in Richtung Essingen abzubiegen. Dabei übersah er einen 17-jährigen Leichtkraftradfahrer, der die L 542 in Richtung Offenbach befuhr. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Der Leichtkraftradfahrer stürzte und erlitt leichte Verletzungen. Er wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt. Gegen den LKW-Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

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