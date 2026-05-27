PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfall auf der BAB 65

POL-PDLD: Verkehrsunfall auf der BAB 65
  • Bild-Infos
  • Download

Landau-Dammheim (ots)

Am Mittwochnachmittag gegen 15:40 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der BAB 65 in Fahrtrichtung Karlsruhe. Kurz vor der Abfahrt Landau Nord kam eine 78-jährige Südpfälzerin mit ihrem Citroen von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überschlug sich hierbei und landete auf dem Zubringer zur B 272 in Richtung Speyer. Die Fahrerin war lediglich leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf ca. 8000 EUR geschätzt. Während der polizeilichen Unfallaufnahme war der Verkehr für ca. eine Stunde beeinträchtigt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben
Waldschmitt, POK
Telefon: 06323 9550
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
  • 27.05.2026 – 17:25

    POL-PDLD: Aktuelle Warnmeldung der Polizeidirektion Landau

    Bad Bergzabern (ots) - Die Polizeidirektion Landau möchte Sie darauf hinweisen, dass es aktuell im Bereich Bad Bergzabern vermehrt zu Anrufen bei älteren Menschen kommt, bei denen es sich um Betrugsversuche im Bereich falscher Polizeibeamter handeln könnte. - Geben Sie am Telefon keine Auskunft über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse oder andere sensible Daten. - Öffnen Sie unbekannten Personen nicht ...

    mehr
  • 27.05.2026 – 15:01

    POL-PDLD: Bad Bergzabern - Zwei Autos in der Luitpoldstraße zerkratzt

    Bad Bergzabern (ots) - Im Zeitraum vom 25.05.26 circa 18h bis 26.05.26 09h wurden in der Luitpoldstraße in Höhe der Hausnummer 40 ein roter Ford Fiesta sowie ein Ford Transit zerkratzt. Da diese nicht auf der selben Straßenseite geparkt und an einem der beiden Fahrzeuge beide Seiten zerkratzt waren, kann von einer vorsätzlichen Sachbeschädigung ausgegangen werden. ...

    mehr
  • 27.05.2026 – 14:47

    POL-PDLD: Bad Bergzabern - Der Tag der ehrlichen Finder...

    Bad Bergzabern (ots) - ...war am gestrigen Dienstag in Bad Bergzabern. Zwei verlorene Geldbeutel wurden samt enthaltenem Bargeld (115 und 57 Euro) bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern abgegeben. Da sich zudem Ausweisdokumente in den Portemonnaies befanden, konnten sie an die dann wieder glücklichen Verlierer ausgehändigt werden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Bad Bergzabern Michael Schreiber, PHK Telefon: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren