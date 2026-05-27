POL-PDLD: Bad Bergzabern - Der Tag der ehrlichen Finder...
Bad Bergzabern (ots)
...war am gestrigen Dienstag in Bad Bergzabern. Zwei verlorene Geldbeutel wurden samt enthaltenem Bargeld (115 und 57 Euro) bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern abgegeben. Da sich zudem Ausweisdokumente in den Portemonnaies befanden, konnten sie an die dann wieder glücklichen Verlierer ausgehändigt werden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Bad Bergzabern
Michael Schreiber, PHK
Telefon: 06343-9334-1402
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