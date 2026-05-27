Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Bad Bergzabern - Spiegel an Dacia beschädigt

Bad Bergzabern (ots)

An einem Dacia Sandero, welcher am Montag in der Steinfelder Straße in Höhe der Hausnummer 7 abgestellt worden war, fehlte bei der Rückkehr des Besitzers am heutigen Morgen das Glas des Außenspiegels an der Fahrerseite. Wer im genannten Zeitraum etwas Verdächtiges wahrgenommen hat, meldet sich bitte bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern.

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