Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Retourware von Laderampe gestohlen

Landkreis Sömmerda (ots)

In Gebesee hatten es Diebe am Wochenende auf Retourware eines Supermarkts abgesehen. Im Tatzeitraum von Samstag bis Montag gelangten die Täter auf bislang unbekannte Weise in eine gesicherte Metallbox, die auf der Laderampe des Marktes abgestellt gewesen war. Darin befanden sich u. a. mehrere Küchengeräte sowie Getränke im Gesamtwert von etwa 2.000 Euro. Sachschaden entstand nach ersten Erkenntnissen nicht. Polizeibeamte sicherten am Tatort Spuren und nahmen eine Anzeige wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls auf. (DS)

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