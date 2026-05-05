Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Werkzeug aus Geräteschuppen gestohlen

Landkreis Sömmerda (ots)

In Eckstedt im Landkreis Sömmerda hatten es Einbrecher in den vergangenen drei Wochen auf eine Kleingartenanlage abgesehen. Die Unbekannten überstiegen zunächst die Umfriedung der Anlage. Anschließend hebelten sie mit einem unbekannten Werkzeug die Tür eines Geräteschuppens auf und verschafften sich so Zutritt zum Inneren. Aus dem Schuppen entwendeten die Täter diverses Werkzeug sowie Gartengeräte im Gesamtwert von etwa 600 Euro. An der Tür eines Holzverschlags entstand zudem Sachschaden von etwa 15 Euro. Der Einbruch wurde erst jetzt festgestellt. Hinzugerufene Polizeibeamte sicherten am Tatort Spuren der Einbrecher und nahmen Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls auf. (DS)

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