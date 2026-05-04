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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Politisch motivierte Graffiti an Parkmauer

Erfurt (ots)

Im Erfurter Ortsteil Gispersleben haben Unbekannte eine Parkmauer mit zwei politisch motivierten Graffiti besprüht. Die Schmierereien wurden bereits Donnerstagmorgen (30.04.2026) gegen 09:30 Uhr im Bereich der Straße Am Kilianipark nahe der Zittauer Straße festgestellt. Mit roter Lackfarbe hatten die Täter zwei Schriftzüge mit antiisraelischem Bezug sowie eine politisch ideologische Parole großflächig aufgebracht. Der durch die notwendige Entfernung entstandene Sachschaden konnte bislang noch nicht beziffert werden. Die Polizei nahm Kontakt zur Stadtverwaltung wegen der Entfernung der Schmierereien auf und leitete Ermittlungen wegen Sachbeschädigung sowie Volksverhetzung ein. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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