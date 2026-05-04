Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Verkehrsbilanz der Landespolizeiinspektion Erfurt zum verlängerten Feiertagswochenende

Erfurt/Sömmerda/Landkreis Sömmerda (ots)

Über das verlängerte Feiertagswochenende registrierte die Polizei in Erfurt und im Landkreis Sömmerda insgesamt 62 Verkehrsunfälle. Bei elf Unfällen wurden Personen verletzt. Besonders im Landkreis Sömmerda kam es zu mehreren Verkehrsunfällen mit teils schwer verletzten Personen.

Freitagabend (01.05.2026) stürzte ein 37-Jähriger in Sömmerda im Bereich Erfurter Höhe mit seinem Leichtkraftrad, als er an einer Grundstückseinfahrt ohne Fremdeinwirkung zu Fall kam. Dabei verletzte sich der Mann schwer. Samstagvormittag (02.05.2026) wurden bei einem Unfall in Witterda fünf Männer verletzt, als sie im Rahmen eines Junggesellenabschieds auf einem Traktorgespann mitfuhren und der Anhänger umkippte. Zwei von ihnen im Alter von 37 und 43 Jahren wurden schwer verletzt. Drei weitere Männer im Alter von 22, 33 und 41 Jahren erlitten leichte Verletzungen. Noch am Samstagnachmittag kam es in Großbrembach zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Motorrad. Ein 65-jähriger Renault-Fahrer übersah beim Abbiegen auf die Landstraße einen 41-jährigen Motorradfahrer, der in Richtung Buttstädt unterwegs gewesen war. Der Motorradfahrer stürzte und wurde schwer verletzt, der Renault-Fahrer erlitt nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen.

Darüber hinaus stellte die Polizei über das Wochenende 23 Verstöße im Zusammenhang mit Alkohol und Drogen im Straßenverkehr fest. In 13 Fällen standen die Verkehrsteilnehmer unter Alkoholeinfluss. In zehn weiteren Fällen wurde Drogenkonsum festgestellt. Auffällig war dabei der hohe Anteil an E-Scooter-Fahrern: 16 der 23 Feststellungen betrafen Fahrer solcher Elektrokleinstfahrzeuge.

Die Polizei verfolgt bei Alkohol und Drogen im Straßenverkehr eine klare Nulltoleranzlinie. Jeder Verstoß wird konsequent geahndet und zur Anzeige gebracht. Je nach Einzelfall müssen Fahrer mit Geldbußen im drei- bis vierstelligen Eurobereich, Punkten in Flensburg, Fahrverboten oder, im Falle von Straftaten, mit Strafverfahren und Geld- oder Freiheitsstrafen rechnen. (DS)

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