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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Schwerer räuberischer Diebstahl aus Supermarkt

Erfurt (ots)

Samstagmittag (02.05.2026) kam es in einem Supermarkt in Erfurt zu einem räuberischen Diebstahl. Gegen 11:50 Uhr betrat ein 29-jähriger polizeibekannter Mann den Discounter in der Thälmannstraße und steckte diverse Lebensmittel im Wert von knapp 30 Euro in seinen Rucksack. Anschließend wollte er den Kassenbereich verlassen, ohne die Ware zu bezahlen. Eine Kassiererin sowie ein Kunde wurden auf das Treiben aufmerksam und versuchten, den Mann am Verlassen des Supermarkts zu hindern. Daraufhin setzte der 29-Jährige körperliche Gewalt ein, um seinen Rucksack samt Beute an sich zu reißen. Dies konnte jedoch verhindert werden. Der Ladendieb wurde bis zum Eintreffen der Polizei vor Ort festgehalten. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden Polizisten in seiner Hosentasche ein Taschenmesser. Der 29-Jährige erhielt ein Hausverbot. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen schweren räuberischen Diebstahls eingeleitet. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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