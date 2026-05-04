Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Versuchter Einbruch in Reihenhaus

Erfurt (ots)

In der Nacht zu Samstag (02.05.2026) scheiterten Einbrecher beim Versuch, in ein Reihenhaus in der Erfurter Altstadt einzubrechen. Zwischen 02:30 Uhr und 02:35 Uhr machten sich Unbekannte mit einem Hebelwerkzeug an einem Erdgeschossfenster des Hauses zu schaffen. Dabei brach der Holzfensterrahmen, sodass ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro entstand. Ein Bewohner wurde durch Geräusche wach und schaltete das Licht im Hausflur ein. Vermutlich ließen die Täter daraufhin von ihrem Vorhaben ab und flüchteten. Aufgrund des Zeitverzugs bis zur Alarmierung der Polizei verlief eine Fahndung im Nahbereich ohne Erfolg. Polizeibeamte sicherten am Tatort Spuren und nahmen eine Strafanzeige wegen des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls auf. (DS)

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