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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Erfurt (ots)

Bei einem schweren Verkehrsunfall zwischen Zimmernsupra und Alach ist Montagmittag (04.05.2026) ein Motorradfahrer ums Leben gekommen. Kurz nach 12:30 Uhr fuhr der 28-Jährige mit seiner Honda auf der Kreisstraße von Zimmernsupra nach Alach. Nach ersten Erkenntnissen überholte er einen vor ihm fahrenden Lkw. Dabei stieß er mit dem entgegenkommenden VW einer 55-jährigen Frau zusammen. Durch den Zusammenstoß wurde der Motorradfahrer so schwer verletzt, dass er trotz eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen noch an der Unfallstelle verstarb. Die VW-Fahrerin wurde verletzt und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit, es entstand ein Gesamtsachschaden von über 35.000 Euro. Zur Klärung des Unfallhergangs kamen Verkehrsermittler des Inspektionsdienst Nord sowie ein Unfallgutachter zum Einsatz. Für die Dauer der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen auf der Strecke. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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