Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Bad Bergzabern - Zwei Autos in der Luitpoldstraße zerkratzt

Bad Bergzabern (ots)

Im Zeitraum vom 25.05.26 circa 18h bis 26.05.26 09h wurden in der Luitpoldstraße in Höhe der Hausnummer 40 ein roter Ford Fiesta sowie ein Ford Transit zerkratzt. Da diese nicht auf der selben Straßenseite geparkt und an einem der beiden Fahrzeuge beide Seiten zerkratzt waren, kann von einer vorsätzlichen Sachbeschädigung ausgegangen werden. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern.

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