Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Roller mit manipuliertem Kennzeichen festgestellt

Wilhelmshaven (ots)

Am Anton-Dohrn-Weg in Wilhelmshaven wurde im Bereich des Freibades Klein-Wangerooge ein Roller festgestellt, der mit einem offensichtlich manipulierten Versicherungskennzeichen versehen war.

Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich der Fahrzeugschlüssel noch im Schloss des Rollers. Zudem wurde festgestellt, dass das angebrachte Versicherungskennzeichen ursprünglich aus dem Jahr 2025 stammte. Die ursprünglich grüne Farbgebung des Kennzeichens war augenscheinlich schwarz übermalt worden. Darüber hinaus handelte es sich bei dem Kennzeichen offenbar um eine selbst gefertigte Ausführung. Die Polizei hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet.

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