Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Widerstand gegen Polizeibeamte nach Verkehrsunfallaufnahme

Varel (ots)

Am 23.05.2026, gegen 15:00 Uhr, kam es im Bereich des Pendlerparkplatzes Vareler Wald an der Oldenburger Straße in Varel zu einem Widerstand gegen Polizeibeamte.

Nach bisherigen Erkenntnissen stellte ein 25-jähriger Beschuldigter seinen Pkw im Anschluss an eine Verkehrsunfallaufnahme gezielt vor das Fahrzeug eines weiteren Beteiligten, um dessen Weiterfahrt zu verhindern. Trotz mehrfacher Aufforderung weigerte sich der Mann, sein Fahrzeug wegzufahren oder den Fahrzeugschlüssel herauszugeben. Als Polizeibeamte Maßnahmen zur Durchsetzung der Anordnungen treffen wollten, verhielt sich der Beschuldigte zunehmend aggressiv und sperrte sich massiv gegen das Einschreiten der Einsatzkräfte. Erst unter Einsatz mehrerer Polizeibeamter konnte der Mann zu Boden gebracht und mittels Handfesseln fixiert werden.

Ein Polizeibeamter wurde durch die Widerstandshandlungen leicht verletzt, verblieb jedoch dienstfähig.

Der Beschuldigte wurde anschließend dem Polizeikommissariat Varel zugeführt und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Die Polizei leitete entsprechende Strafverfahren ein.

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