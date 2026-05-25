PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung PI WHV/FRI Stadt Wilhelmshaven, 25.05.26

Wilhelmshaven (ots)

Verbotenes Kfz-Rennen

Am Pfingstsonntag, gegen 10 Uhr, beabsichtige eine Funkstreifenbesatzung einen E-Scooter einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Dieser befuhr zuvor die Grenzstraße mit etwa 70 km/h, an dem E-Scooter war zudem offensichtlich kein Kennzeichen angebracht. Der Fahrzeugführer missachtete die Anhaltesignale des Streifenwagens und flüchtete in den Kurpark. Hierbei gefährdete er einige Fußgänger, die zur Seite gehen mussten. Der Fahrzeugführer entzog sich schließlich durch weitere Flucht der Kontrolle. Die Polizei hat ein Strafverfahren eingeleitet. Mögliche Zeugen, insbesondere die gefährdeten Fußgänger, werden gebeten sich bei der Polizei Wilhelmshaven zu melden (Tel. 04421-9420).

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Alle Meldungen Alle
  • 25.05.2026 – 09:15

    POL-WHV: Pressemeldung PK Jever, 25.05.26

    Wilhelmshaven (ots) - Jever Sachbeschädigung an Pkw In der Zeit vom 23.05.2026, 16:00 Uhr bis 24.05.2026, 10:30 Uhr, kam es zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten Pkw in der Schlosserstraße in Jever. Im genannten Zeitraum wurde die Heckscheibe des Pkw (Skoda Fabia, WHV-Kennung) durch Unbekannte zerstört. Zeugen, die sachdienliche Angaben zu diesem Sachverhalt machen können, werden gebeten sich unter ...

    mehr
  • 24.05.2026 – 10:54

    POL-WHV: Pressemeldung des Polizeikommissariat Jever vom 22.05. bis 24.05.2026

    Wilhelmshaven (ots) - versuchter schwerer Diebstahl aus Pkw in Jever In der Zeit vom 21.05.2026, 22:10 Uhr bis 22.05.2026, 11:45 Uhr, kam es zu einem versuchten schweren Diebstahl aus einem Pkw in der Johannes-Brahms-Straße 2 in Jever. Als der Geschädigte nach dem o.g. Zeitraum zu seinem Pkw zurückkehrte, stellte er fest, dass eine der Seitenscheiben ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren