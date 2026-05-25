Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung PI WHV/FRI Stadt Wilhelmshaven, 25.05.26

Wilhelmshaven (ots)

Verbotenes Kfz-Rennen

Am Pfingstsonntag, gegen 10 Uhr, beabsichtige eine Funkstreifenbesatzung einen E-Scooter einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Dieser befuhr zuvor die Grenzstraße mit etwa 70 km/h, an dem E-Scooter war zudem offensichtlich kein Kennzeichen angebracht. Der Fahrzeugführer missachtete die Anhaltesignale des Streifenwagens und flüchtete in den Kurpark. Hierbei gefährdete er einige Fußgänger, die zur Seite gehen mussten. Der Fahrzeugführer entzog sich schließlich durch weitere Flucht der Kontrolle. Die Polizei hat ein Strafverfahren eingeleitet. Mögliche Zeugen, insbesondere die gefährdeten Fußgänger, werden gebeten sich bei der Polizei Wilhelmshaven zu melden (Tel. 04421-9420).

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