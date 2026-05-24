Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung des Polizeikommissariat Jever vom 22.05. bis 24.05.2026

Wilhelmshaven (ots)

versuchter schwerer Diebstahl aus Pkw in Jever In der Zeit vom 21.05.2026, 22:10 Uhr bis 22.05.2026, 11:45 Uhr, kam es zu einem versuchten schweren Diebstahl aus einem Pkw in der Johannes-Brahms-Straße 2 in Jever. Als der Geschädigte nach dem o.g. Zeitraum zu seinem Pkw zurückkehrte, stellte er fest, dass eine der Seitenscheiben heruntergelassen war. Bei genauerer Nachschau stellte er fest, dass offenbar gewaltsam auf die Scheibe eingewirkt wurde, um diese herunterzudrücken. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde kein Diebesgut aus dem Pkw entwendet. Zeugen, die sachdienliche Angaben zu diesem Sachverhalt machen können, werden gebeten sich unter 04461-7449-0 mit der Polizei in Jever in Verbindung zu setzen. Verkehrsunfall mit leicht verletztem Pedelec-Fahrer in Jever Am 23.05.2026, gegen 11:30 Uhr, fuhr ein 53-jähriger mit seinem Pkw von der B210 Anschlussstelle Jever-Ost ab, um anschließend auf die Sillensteder Straße abzubiegen. Beim Abbiegevorgang übersah er einen bevorrechtigten 60-jährigen Pedelec-Fahrer. Es kam zur Kollision zwischen den Fahrzeugen, woraufhin der 60-Jährige stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog. Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss in Sande Am 22.05.2026, gegen 21:23 Uhr, teilten aufmerksame Zeugen mit, dass ein Fahrzeugführer seinen Pkw vor einem Mehrparteienhaus in der Berliner Straße in Sande geparkt habe, dabei mit einem Baum kollidiert sei und sich anschließend vom Unfallort entfernt habe. Vor Ort wurde durch die hinzugerufene Polizei aus Jever festgestellt, dass der Fahrzeugführer mit seinem Pkw den Grünstreifen überfahren und einen Baum nicht unerheblich beschädigt hatte. Weiterhin wurde festgestellt, dass der benutzte Pkw nicht zugelassen war. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen wurde der 35-jährige Fahrzeugführer in einer Wohnung im Mehrparteienhaus angetroffen. Er stand mit 1,94 Promille erheblich unter Alkoholeinfluss. Dem Mann wurden Blutproben entnommen und ihn erwarten mehrere Strafverfahren. Versuchter Einbruch in Gebäude einer IT-Firma in Schortens Am 22.05.2026, gegen 23:49 Uhr, kam es zu einem versuchten Einbruch in eine Lagerhalle einer IT-Firma im Nordfrostring in Schortens. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zugriff ins Objekt. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde kein Diebesgut erlangt. Zeugen, die sachdienliche Angaben zu diesem Sachverhalt machen können, werden gebeten sich unter 04461-7449-0 mit der Polizei in Jever in Verbindung zu setzen. Verkehrsunfall mit verletzten Motorradfahrern in Schortens Am 22.05.2026, gegen 20.24 Uhr, befuhr ein 17-Jähriger mit einem Leichtkraftrad den Moorhauser Weg in Schortens. Als Sozius saß ein ebenfalls 17-Järhiger mit auf dem Fahrzeug. Im Verlauf einer Kurve kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab, was zum Sturz führte. Bei dem Sturz verletzte sich der Führer des Leichtkraftrades leicht. Der Sozius verletzte sich schwer, jedoch nicht lebensgefährlich. Fahrt unter Drogeneinfluss in Schortens Am 23.05.2026, gegen 19:20 Uhr, kontrollierte die Polizei aus Jever den 19-jährigen Fahrer eines E-Scooters im Beriech der Plaggestraße in Schortens. Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Mann unter Drogeneinfluss stand. Ein durchgeführter Urintest verlief positiv auf THC. Dem Betroffenen wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt wurde untersagt.

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