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Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung des Polizeikommissariat Jever vom 22.05. bis 24.05.2026

Wilhelmshaven (ots)

versuchter schwerer Diebstahl aus Pkw in Jever

In der Zeit vom 21.05.2026, 22:10 Uhr bis 22.05.2026, 11:45 Uhr, kam 
es zu einem versuchten schweren Diebstahl aus einem Pkw in der 
Johannes-Brahms-Straße 2 in Jever.
Als der Geschädigte nach dem o.g. Zeitraum zu seinem Pkw 
zurückkehrte, stellte er fest, dass eine der Seitenscheiben 
heruntergelassen war.
Bei genauerer Nachschau stellte er fest, dass offenbar gewaltsam auf 
die Scheibe eingewirkt wurde, um diese herunterzudrücken.
Nach bisherigen Erkenntnissen wurde kein Diebesgut aus dem Pkw 
entwendet.
Zeugen, die sachdienliche Angaben zu diesem Sachverhalt machen 
können, werden gebeten sich unter 04461-7449-0 mit der Polizei in 
Jever in Verbindung zu setzen.


Verkehrsunfall mit leicht verletztem Pedelec-Fahrer in Jever

Am 23.05.2026, gegen 11:30 Uhr, fuhr ein 53-jähriger mit seinem Pkw 
von der B210 Anschlussstelle Jever-Ost ab, um anschließend auf die 
Sillensteder Straße abzubiegen.
Beim Abbiegevorgang übersah er einen bevorrechtigten 60-jährigen 
Pedelec-Fahrer.
Es kam zur Kollision zwischen den Fahrzeugen, woraufhin der 
60-Jährige stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog.


Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss in Sande

Am 22.05.2026, gegen 21:23 Uhr, teilten aufmerksame Zeugen mit, dass 
ein Fahrzeugführer seinen Pkw vor einem Mehrparteienhaus in der 
Berliner Straße in Sande geparkt habe, dabei mit einem Baum 
kollidiert sei und sich anschließend vom Unfallort entfernt habe.
Vor Ort wurde durch die hinzugerufene Polizei aus Jever festgestellt,
dass der Fahrzeugführer mit seinem Pkw den Grünstreifen überfahren 
und einen Baum nicht unerheblich beschädigt hatte.
Weiterhin wurde festgestellt, dass der benutzte Pkw nicht zugelassen 
war.
Im Rahmen der weiteren Ermittlungen wurde der 35-jährige 
Fahrzeugführer in einer Wohnung im Mehrparteienhaus angetroffen.
Er stand mit 1,94 Promille erheblich unter Alkoholeinfluss.
Dem Mann wurden Blutproben entnommen und ihn erwarten mehrere 
Strafverfahren.


Versuchter Einbruch in Gebäude einer IT-Firma in Schortens

Am 22.05.2026, gegen 23:49 Uhr, kam es zu einem versuchten Einbruch 
in eine Lagerhalle einer IT-Firma im Nordfrostring in Schortens.
Die Täter verschafften sich gewaltsam Zugriff ins Objekt.
Nach bisherigen Erkenntnissen wurde kein Diebesgut erlangt.
Zeugen, die sachdienliche Angaben zu diesem Sachverhalt machen 
können, werden gebeten sich unter 04461-7449-0 mit der Polizei in 
Jever in Verbindung zu setzen.


Verkehrsunfall mit verletzten Motorradfahrern in Schortens

Am 22.05.2026, gegen 20.24 Uhr, befuhr ein 17-Jähriger mit einem 
Leichtkraftrad den Moorhauser Weg in Schortens. 
Als Sozius saß ein ebenfalls 17-Järhiger mit auf dem Fahrzeug.
Im Verlauf einer Kurve kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn 
ab, was zum Sturz führte.
Bei dem Sturz verletzte sich der Führer des Leichtkraftrades leicht.
Der Sozius verletzte sich schwer, jedoch nicht lebensgefährlich.



Fahrt unter Drogeneinfluss in Schortens

Am 23.05.2026, gegen 19:20 Uhr, kontrollierte die Polizei aus Jever 
den 19-jährigen Fahrer eines E-Scooters im Beriech der Plaggestraße 
in Schortens.
Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Mann unter 
Drogeneinfluss stand.
Ein durchgeführter Urintest verlief positiv auf THC.
Dem Betroffenen wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt 
wurde untersagt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

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