Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung des Polizeikommissariat Varel vom 22.05. bis 24.05.2026

Wilhelmshaven (ots)

Diebstahl von Altmetall Varel Am Freitagvormittag kommt es in der Helgoländer Straße zu einem Diebstahl von Altmetall, welches auf einer Auffahrt deponiert wurde. Bei dem Altmetall handelt es sich um Kupferrohre und Rippenheizkörper im Gesamtwert von ca. 300 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Varel, in Verbindung zu setzen. Fahren ohne Fahrerlaubnis Varel Am Sonntagnachmittag kontrollieren Beamte des PK Varel einen E-Scooter, dessen Höchstgeschwindigkeit durch eine Softwaremanipulation erhöht worden ist. Dadurch wird der E-Scooter fahrerlaubnispflichtig. Der Fahrzeugführer ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Folglich wird gegen diesen ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Versuchter Diebstahl von E-Scootern in zwei Fällen am Vareler Bahnhof Varel Am Samstagnachmittag kommt es zu zwei versuchten Diebstählen von E-Scootern am Vareler Bahnhof. In beiden Fällen wird auf das Schloss eingewirkt und das Bedienpanel beschädigt. In beiden Fällen werden Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, gebeten, sich mit der Polizei in Varel, Tel.: 04451/9230, in Verbindung zu setzen. Trunkenheit im Verkehr Varel Am Samstag, gegen 23:00 Uhr, wurde ein 24-Jähriger Mann durch Beamte des PK Varel kontrolliert, da dieser mehrfach mit seinem Fahrrad gestürzt und nicht in der Lage war, dieses sicher zu führen. Es wurde festgestellt, dass der Mann erheblich unter Drogenbeeinflussung stand. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Verkehrsunfallgeschehen Varel Am Samstagnachmittag gegen 13:45 Uhr kommt es auf der Autobahn A29, Richtungsfahrbahn Wilhelmshaven, zwischen den Anschlussstellen Jaderberg und Varel zu einem Auffahrunfall. Die beiden Unfallbeteiligten befahren mit dem Pkw jeweils den linken der beiden Fahrstreifen. Der Unfallverursacher fährt aus bislang ungeklärten Gründen auf den Pkw des Unfallbeteiligten auf. Im weiteren Verlauf fährt der Unfallverursacher noch drei weitere Male auf den Pkw auf. Die Verkehrsunfallaufnahme erfolgt auf dem Parkplatz am Kaffeehauskreisel in der Oldenburger Straße. Im Zuge dieser stellt der 25-Jährige Unfallverursacher seinen Pkw absichtlich vor den des anderen Beteiligten, um ihn an der Weiterfahrt zu hindern. Trotz polizeilicher Aufforderung, den Pkw zu entfernen, weigert sich dieser. Es kommt schließlich zur Widerstandshandlung gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten bei welcher ein Polizeibeamter leicht verletzt wird. Folglich wird der Unfallverursacher dem PK Varel zugeführt. Nach Sachvortrag bei der Staatsanwaltschaft und dem Richter wird der Führerschein des Unfallverursachers beschlagnahmt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Varel (04451-9230), in Verbindung zu setzen.

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