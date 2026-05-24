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Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung des Polizeikommissariat Varel vom 22.05. bis 24.05.2026

Wilhelmshaven (ots)

Diebstahl von Altmetall
Varel
Am Freitagvormittag kommt es in der Helgoländer Straße zu einem 
Diebstahl von Altmetall, welches auf einer Auffahrt deponiert wurde. 
Bei dem Altmetall handelt es sich um Kupferrohre und Rippenheizkörper
im Gesamtwert von ca. 300 Euro.
Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich
mit der Polizei Varel, in Verbindung zu setzen. 

Fahren ohne Fahrerlaubnis
Varel
Am Sonntagnachmittag kontrollieren Beamte des PK Varel einen 
E-Scooter, dessen Höchstgeschwindigkeit durch eine 
Softwaremanipulation erhöht worden ist. Dadurch wird der E-Scooter 
fahrerlaubnispflichtig. Der Fahrzeugführer ist nicht im Besitz einer 
Fahrerlaubnis. Folglich wird gegen diesen ein Strafverfahren wegen 
des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. 

Versuchter Diebstahl von E-Scootern in zwei Fällen am Vareler Bahnhof
Varel
Am Samstagnachmittag kommt es zu zwei versuchten Diebstählen von 
E-Scootern am Vareler Bahnhof. In beiden Fällen wird auf das Schloss 
eingewirkt und das Bedienpanel beschädigt. 
In beiden Fällen werden Zeugen, die sachdienliche Angaben machen 
können, gebeten, sich mit der Polizei in Varel, Tel.: 04451/9230, in 
Verbindung zu setzen. 

Trunkenheit im Verkehr
Varel
Am Samstag, gegen 23:00 Uhr, wurde ein 24-Jähriger Mann durch Beamte 
des PK Varel kontrolliert, da dieser mehrfach mit seinem Fahrrad 
gestürzt und nicht in der Lage war, dieses sicher zu führen. Es wurde
festgestellt, dass der Mann erheblich unter Drogenbeeinflussung 
stand. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt 
untersagt. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Verkehrsunfallgeschehen
Varel
Am Samstagnachmittag gegen 13:45 Uhr kommt es auf der Autobahn A29, 
Richtungsfahrbahn Wilhelmshaven, zwischen den Anschlussstellen 
Jaderberg und Varel zu einem Auffahrunfall. 
Die beiden Unfallbeteiligten befahren mit dem Pkw jeweils den linken 
der beiden Fahrstreifen. Der Unfallverursacher fährt aus bislang 
ungeklärten Gründen auf den Pkw des Unfallbeteiligten auf. 
Im weiteren Verlauf fährt der Unfallverursacher noch drei weitere 
Male auf den Pkw auf. 
Die Verkehrsunfallaufnahme erfolgt auf dem Parkplatz am 
Kaffeehauskreisel in der Oldenburger Straße. Im Zuge dieser stellt 
der 25-Jährige Unfallverursacher seinen Pkw absichtlich vor den des 
anderen Beteiligten, um ihn an der Weiterfahrt zu hindern. 
Trotz polizeilicher Aufforderung, den Pkw zu entfernen, weigert sich 
dieser. 
Es kommt schließlich zur Widerstandshandlung gegenüber den 
eingesetzten Polizeibeamten bei welcher ein Polizeibeamter leicht 
verletzt wird. Folglich wird der Unfallverursacher dem PK Varel 
zugeführt. 
Nach Sachvortrag bei der Staatsanwaltschaft und dem Richter wird der 
Führerschein des Unfallverursachers beschlagnahmt. 
Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich
mit der Polizei Varel (04451-9230), in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

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