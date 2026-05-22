Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Ermittlungen wegen mutmaßlich falschen Goldschmucks - Zwei Männer vorläufig festgenommen

Jever/Varel (ots)

Seit dem 11.05.2026 verzeichnet die Polizei vermehrt Strafanzeigen im Zusammenhang mit dem Verkauf mutmaßlich gefälschten Goldschmucks in Jever und Varel.

Nach bisherigen Erkenntnissen traten die Täter allein oder zu zweit bei stationären Juwelieren und Goldschmieden auf und boten Goldschmuck zum Ankauf an. Der Schmuck ähnelte sich in mehreren Fällen sowohl optisch als auch haptisch und bestand erste Prüfungen häufig zunächst als vermeintlich echtes Gold.

In mindestens einem Fall stellte sich nach dem Ankauf jedoch heraus, dass es sich nicht um echten Goldschmuck handelte. Nach Angaben einer Goldschmiedin verfügte die Kette über einen sogenannten "Rhenium-Kern", wodurch der tatsächliche Materialwert erheblich unter dem gezahlten Ankaufspreis lag.

Aufgrund der Vielzahl ähnlich gelagerter Fälle sowie des wiederkehrenden Auftretens derselben Personen besteht der Verdacht eines gewerbsmäßigen Vorgehens mit dem Ziel, gefälschten Schmuck gewinnbringend zu verkaufen.

Am 21.05.2026 meldete sich erneut eine Geschädigte aus Jever bei der Polizei. Sie teilte mit, dass ein Mann, der bereits zuvor mutmaßlich falschen Goldschmuck verkauft habe, erneut ihr Geschäft in der Schlachtstraße aufgesucht habe, um weiteren Schmuck anzubieten. Durch sofort entsandte Einsatzkräfte der Polizei Jever konnten der mutmaßliche 20-jährige Haupttäter sowie ein 31-jähriger Mann im Nahbereich vorläufig festgenommen werden.

Die Ermittlungen erfolgen in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Oldenburg.

Während der zweite Beschuldigte nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen wurde, wurde der mutmaßliche Haupttäter einem Haftrichter vorgeführt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg hat das Amtsgericht Jever am heutigen Tag einen Haftbefehl erlassen, sodass der Haupttäter einer JVA zugeführt wurde.

Die Polizei prüft derzeit mögliche Zusammenhänge zwischen den einzelnen Taten und bittet weitere Geschädigte oder Zeugen, sich mit der Polizei in Jever unter der Telefonnummer 04461 7449-0 in Verbindung zu setzen.

Die Polizei rät insbesondere Juwelieren und Goldankäufern, bei ungewöhnlichen Angeboten oder auffälligen Schmuckstücken besondere Vorsicht walten zu lassen und im Zweifel zusätzliche Materialprüfungen vorzunehmen oder die Polizei zu informieren.

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