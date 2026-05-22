Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Schwerverletzter Motorradfahrer nach Verkehrsunfall in Varel

Varel (ots)

Am 21.05.2026, gegen 16:03 Uhr, kam es im Bereich der Bockhorner Straße / Mühlenteichstraße in Varel zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad. Nach bisherigen Erkenntnissen bog ein 39-jähriger Pkw-Fahrer nach links auf die bevorrechtigte Bundesstraße 437 ein. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem von links kommenden 35-jährigen Motorradfahrer. Der Motorradfahrer stürzte infolge der Kollision und erlitt schwere Verletzungen. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Am Motorrad entstand Totalschaden. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

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