Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Abendlicher Hunger führt zur Blutprobe

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 24.02.2026 um 17:20 Uhr konnte ein 50-Jähriger aus 67466 Lambrecht/ Pfalz mit seinem Opel in der Landauer Straße in 67433 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der Mann befand sich zu diesem Zeitpunkt auf dem Rückweg von einem Supermarkt, bei dem er sein Abendessen besorgt hatte. Bei der Ansprache des Fahrers konnte ausgehend von diesem starker Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Vortest ergab letztlich einen Wert von 1,41 Promille, weshalb der Fahrzeugschlüssel sichergestellt und dem Lambrechter eine Blutprobe entnommen wurde. Ferner wurde dessen Fahrerlaubnis mit dem Ziel der vorläufigen Entziehung sichergestellt. Nun muss sich der 50-Jähriger in einem Strafverfahren verantworten. Außerdem wird die zuständige Fahrerlaubnisbehörde informiert.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße

F. Roth, POK

Telefon: 06321-854-0
E-Mail: pineustadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

