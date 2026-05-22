Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Ladendiebstahl in Verbrauchermarkt

Wilhelmshaven (ots)

Am 21.05.2026, zwischen 17:05 Uhr und 17:10 Uhr, kam es in einem Verbrauchermarkt in der Friedenstraße in Wilhelmshaven zu einem Ladendiebstahl. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein 28-jähriger Beschuldigter durch einen Ladendetektiv dabei beobachtet, wie er mehrere Waren, darunter drei Dosen Bier, in eine mitgeführte Tasche steckte. Anschließend passierte der Mann den Kassenbereich, ohne die Waren zu bezahlen. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

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