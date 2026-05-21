POL-WHV: Trunkenheitsfahrt

Varel (ots) - Am 20.05.2026 gegen 16:05 Uhr kam es in einem Geschäft in der Gertrud-Barthel-Straße in Varel zu einem versuchten Diebstahl. Nach bisherigen Erkenntnissen versuchte ein 44-jähriger Mann, mehrere Gartengeräte im Bereich des Warenausgangs beziehungsweise Mitarbeiterbereichs so zu positionieren, dass diese unbemerkt entwendet werden können. Eine Mitarbeiterin bemerkte das Verhalten des Mannes, woraufhin ...

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