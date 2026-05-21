Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Trunkenheitsfahrt
Wilhelmshaven (ots)
Am 20.05.2026 gegen 11:58 Uhr kontrollierten Polizeibeamte einen 55-jährigen Fahrzeugführer im Bereich der Bismarckstraße/Ecke Ebkeriege in Wilhelmshaven. Im Rahmen der Kontrolle stellten die eingesetzten Beamten fest, dass der Mann unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,45 Promille. Dem Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.
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