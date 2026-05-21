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Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Trunkenheitsfahrt

Wilhelmshaven (ots)

Am 20.05.2026 gegen 11:58 Uhr kontrollierten Polizeibeamte einen 55-jährigen Fahrzeugführer im Bereich der Bismarckstraße/Ecke Ebkeriege in Wilhelmshaven. Im Rahmen der Kontrolle stellten die eingesetzten Beamten fest, dass der Mann unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,45 Promille. Dem Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

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