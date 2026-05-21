Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Versuchter Diebstahl aus Geschäft
Varel (ots)
Am 20.05.2026 gegen 16:05 Uhr kam es in einem Geschäft in der Gertrud-Barthel-Straße in Varel zu einem versuchten Diebstahl. Nach bisherigen Erkenntnissen versuchte ein 44-jähriger Mann, mehrere Gartengeräte im Bereich des Warenausgangs beziehungsweise Mitarbeiterbereichs so zu positionieren, dass diese unbemerkt entwendet werden können. Eine Mitarbeiterin bemerkte das Verhalten des Mannes, woraufhin dieser ohne Diebesgut flüchtete. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung konnte der Beschuldigte durch eingesetzte Polizeibeamte angetroffen werden. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.
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