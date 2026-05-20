Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen

Wilhelmshaven (ots)

Wilhelmshaven - Am 19.05.2026 kam es gegen 20:35 Uhr in der Hegelstraße zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 39-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Pkw die Hegelstraße, als ihm während der Fahrt eine Zigarette herunterfiel. Dadurch wurde er abgelenkt, verriss das Lenkrad und kollidierte anschließend mit einem am rechten Fahrbahnrand abgestellten Pkw. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Personen wurden nicht verletzt.

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