Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Gefährliches Überholmanöver - Polizei sucht Zeugen

Jever (ots)

Am 19.05.2026, gegen 17:11 Uhr, kam es in der Adolf-Ahlers-Straße in Jever zu einem gefährlichen Verkehrsvorgang zwischen einem Linienbus, einem Radfahrer sowie mehreren entgegenkommenden Fahrzeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein Radfahrer ordnungsgemäß die Fahrbahn in Richtung Bahnhofstraße. Die Straße ist in diesem Bereich sowie im gesamten Stadtgebiet Jever ausdrücklich für den Radverkehr freigegeben.

Ein hinter dem Radfahrer fahrender Linienbus setzte im Bereich einer langgezogenen und nicht einsehbaren Linkskurve zum Überholen an. Aufgrund entgegenkommender Fahrzeuge musste der Busfahrer den Überholvorgang abbrechen und wieder nach rechts einscheren, um einen Zusammenstoß mit dem Gegenverkehr zu vermeiden.

Der Radfahrer musste hierdurch eine Vollbremsung durchführen, um nicht vom Heck des Busses erfasst zu werden. Zudem mussten zwei entgegenkommende Pkw, darunter ein weißer Mercedes-Benz, ebenfalls stark abbremsen, um einen Frontalzusammenstoß mit dem Bus zu verhindern.

Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.

Die beiden Fahrzeugführer der entgegenkommenden Pkw sowie weitere Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Jever unter der Telefonnummer 04461 7449-115 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell