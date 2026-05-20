Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Motorradfahrer

Wilhelmshaven (ots)

Am 19.05.2026, gegen 16:12 Uhr, kam es im Bereich der Güterstraße in Wilhelmshaven zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad. Nach bisherigen Erkenntnissen übersah eine 67-jährige Pkw-Fahrerin beim Abbiegen nach rechts einen von links kommenden und vorfahrtberechtigten 65-jährigen Motorradfahrer. Der Motorradfahrer konnte einen Zusammenstoß der Fahrzeuge zwar durch eine Gefahrenbremsung verhindern, kam hierbei jedoch zu Fall und verletzte sich schwer. Der Mann wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

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