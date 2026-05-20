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Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Ladendiebstahl in Drogeriemarkt

Wilhelmshaven (ots)

Am 19.05.2026, zwischen 17:40 Uhr und 17:45 Uhr, kam es in einer Drogerie in der Freiligrathstraße in Wilhelmshaven zu einem Ladendiebstahl. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein 60-jähriger Beschuldigter durch die Videoüberwachung dabei beobachtet, wie er das Verkaufsschild einer Lesebrille entfernte und die Brille anschließend aufsetzte. Danach passierte der Mann den Kassenbereich, ohne die Ware zu bezahlen. Durch die Verantwortlichen des Geschäftes wurde gegen den Mann ein einjähriges Hausverbot ausgesprochen. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

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