Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Ladendiebstahl durch Kinder in Verbrauchermarkt

Wilhelmshaven (ots)

Am 19.05.2026, gegen 15:35 Uhr, kam es in einem Verbrauchermarkt in der Friedenstraße in Wilhelmshaven zu einem Ladendiebstahl. Nach bisherigen Erkenntnissen entnahmen zwei 11-jährige Kinder diverse Waren aus den Regalen, entfernten die Etiketten und verstauten die Gegenstände anschließend in mitgeführten Rucksäcken. Im Rahmen der Durchsuchung konnten weitere mutmaßlich entwendete Gegenstände aufgefunden werden. Ein Teil der Waren konnte dem betroffenen Markt eindeutig zugeordnet werden und verblieb dort. Die Kinder wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. Die Polizei hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet.

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