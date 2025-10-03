Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Nach Messerangriff in Haft (Esslingen)

Reutlingen (ots)

Esslingen (ES):

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts ermitteln die Staatsanwaltschaft Stuttgart und die Kriminalpolizei Esslingen gegen einen 18 Jahre alten Heranwachsenden. Diesem wird vorgeworfen, am Donnerstagabend (02.10.2025) einen anderen Mann nach einem Streit mit einem Messer schwer verletzt zu haben. Er befindet sich zwischenzeitlich in Untersuchungshaft.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand traf der Tatverdächtige am Donnerstag, gegen 22.30 Uhr, in der Pliensauvorstadt auf den 35-jährigen Geschädigten und einen Zeugen, die zusammen mit einem Hund spazieren gingen. Unvermittelt soll der 18-Jährige auf den Hund des Geschädigten eingetreten haben, woraufhin sich ein Streit entwickelte, der handgreiflich wurde. Hierbei soll der Tatverdächtige ein Messer eingesetzt haben, mit dem er den Geschädigten schwer verletzte. Der 35-Jährige musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Lebensgefahr bestand nicht. Das mutmaßliche Tatmesser wurde in Tatortnähe sichergestellt.

Der Tatverdächtige konnte noch vor Ort widerstandlos von der Polizei festgenommen werden.

Am Freitagnachmittag wurde der afghanische Staatsangehörige dem Haftrichter beim Amtsgericht Stuttgart vorgeführt. Dieser erließ den von der Staatsanwaltschaft beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei, insbesondere zum Ablauf und den Hintergründen der Tat, dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell