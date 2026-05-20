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Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Körperverletzung nach Streit um Parksituation

Varel (ots)

Am 19.05.2026, gegen 14:00 Uhr, kam es auf einem Parkplatz am Bleichenpfad in Varel zu einer Körperverletzung und Sachbeschädigung. Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten ein 71-jähriger Mann und ein Fahrzeughalter aufgrund der Parksituation eines Pkw in Streit. Der Beschuldigte störte sich daran, dass das Fahrzeug aus seiner Sicht nicht mittig innerhalb der Parkfläche abgestellt worden war. Im weiteren Verlauf trat der Beschuldigte gegen den Pkw des Geschädigten und beschädigte diesen. Anschließend schlug er dem Mann auf den Rücken. Der Geschädigte stürzte daraufhin gegen sein eigenes Fahrzeug und verletzte sich leicht. An dem Pkw entstand leichter Sachschaden. Die Polizei hat Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

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