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Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Polizeieinsatz nach Notruf eines Kindes

Wilhelmshaven (ots)

Am 18.05.2026, gegen 15:30 Uhr, kam es in der Lilienburgstraße in Wilhelmshaven zu einem Polizeieinsatz nach einem Notruf eines Kindes.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte ein 13-jähriges Kind aufgrund erzieherischer Maßnahmen innerhalb der Familie die Polizei verständigt. Hintergrund war, dass dem Kind unter anderem die Busfahrkarte entzogen worden war, sodass es nicht wie geplant Freunde besuchen konnte.

Die eingesetzten Polizeibeamten überprüften die Situation vor Ort. Hinweise auf eine Gefährdung des Kindes ergaben sich hierbei nicht. Die familiäre Situation konnte geklärt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

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