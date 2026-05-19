Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Diebstahl von Mobiltelefon und Schlüsseln
Wilhelmshaven (ots)
Am 18.05.2026, gegen 16:28 Uhr, kam es in der Schulstraße in Wilhelmshaven zu einem Diebstahl. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendete ein 30-jähriger Beschuldigter das Mobiltelefon sowie den Haus- und Wohnungsschlüssel eines 45-jährigen Mannes. Im Rahmen der Streifentätigkeit konnte der Beschuldigte durch Polizeibeamte angetroffen werden. Der Haus- und Wohnungsschlüssel wurden bei ihm aufgefunden und sichergestellt. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet
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