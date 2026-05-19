POL-WHV: Diebstahl von Mobiltelefon und Schlüsseln

Wilhelmshaven (ots) - Am 18.05.2026, zwischen 10:55 Uhr und 11:05 Uhr, kam es in einem Verbrauchermarkt am Bahnhofsplatz in Wilhelmshaven zu einem Ladendiebstahl. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein 43-jähriger Beschuldigter auf Videoaufzeichnungen dabei beobachtet, wie er mehrere Waren in seine Jackentaschen steckte. Hierbei handelte es sich unter anderem um mehrere Tafeln Schokolade sowie zwei Packungen Kaffee. Um ...

mehr