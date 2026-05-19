Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Körperverletzung nach Streit im Straßenverkehr

Zetel (ots)

Am 18.05.2026, gegen 16:47 Uhr, kam es in der Bohlenberger Straße in Zetel zu einer Körperverletzung im Zusammenhang mit einer Auseinandersetzung im Straßenverkehr. Nach bisherigen Erkenntnissen folgte ein 29-jähriger Mann mit seinem Fahrzeug dem Pkw einer 59-jährigen Frau, um sie nach vorangegangenen Unstimmigkeiten im Straßenverkehr zur Rede zu stellen. Im weiteren Verlauf schlug die Frau dem Mann durch das geöffnete Fahrzeugfenster mit der flachen Hand gegen die Wange. Der Geschädigte verspürte hierdurch Schmerzen. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

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