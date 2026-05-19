Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Neuer Leiter der Polizeistation Bockhorn
Bockhorn/Varel (ots)
Die Polizeistation Bockhorn hat offiziell einen neuen Leiter. Der langjährige Leiter der Dienststelle, Polizeihauptkommissar Udo Brinkmann, wurde mit Ablauf des Monats Januar in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet.
Mit Polizeihauptkommissar Timo Lübben übernimmt nun ein erfahrener Sachbearbeiter und Kenner der Friesischen Wehde die Leitung der Polizeistation. Der 45-Jährige gehört der Dienststelle bereits seit dem Jahr 2017 an.
Die offizielle Begrüßung erfolgte am 13.05.2026 im Rathaus der Gemeinde Bockhorn gemeinsam mit Bürgermeister Thorsten Krettek sowie dem Leiter des Polizeikommissariats Varel, Franz Polifke.
Timo Lübben ist verheiratet, Vater von zwei Söhnen und lebt mit seiner Familie ebenfalls in der Friesischen Wehde.
In seiner Freizeit engagiert sich der neue Dienststellenleiter als Laienschauspieler am Niederdeutschen Theater in Neuenburg und widmet sich mit großer Leidenschaft der Imkerei.
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