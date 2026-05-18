Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verfolgungsfahrt auf der A29 endet mit Verkehrsunfall

Wilhelmshaven (ots)

Am 17.05.2026, gegen 03:58 Uhr, kam es im Bereich Sande und anschließend auf der Autobahn 29 zu einer Verfolgungsfahrt mit einem flüchtenden Pkw.

Nach bisherigen Erkenntnissen fiel einer Funkstreifenwagenbesatzung des Polizeikommissariats Jever ein Pkw durch deutlich überhöhte Geschwindigkeit sowie eine gefährdende Fahrweise auf. Beim Passieren des Streifenwagens missachtete der Fahrzeugführer die Vorfahrt der Beamten, sodass es beinahe zu einem Zusammenstoß kam.

Der Pkw entfernte sich anschließend mit hoher Geschwindigkeit und fuhr dabei mehrfach in Schlangenlinien. Trotz eingeschalteter Anhaltesignale, Blaulicht und Martinshorn setzte der Fahrer seine Flucht fort. Auch eine eingerichtete Straßensperre umfuhr der Pkw und flüchtete weiter auf die A29 in Fahrtrichtung Osnabrück. Im Bereich der Anschlussstelle Jaderberg kam schließlich ein sogenannter "Stop-Stick" zum Einsatz. Der Pkw überfuhr die Sperrvorrichtung, wodurch beide Vorderreifen beschädigt wurden. Der Fahrer setzte die Flucht zunächst fort, verlor kurze Zeit später jedoch die Kontrolle über das Fahrzeug und kam bei Rastede im Grünbereich neben der Fahrbahn zum Stehen. Dabei wurden mehrere Bäume beschädigt.

Der Fahrzeugführer flüchtete anschließend zu Fuß vom Unfallort. Der 22-jährige Beschuldigte aus Wilhelmshaven konnte jedoch zweifelsfrei identifiziert werden. Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen, unter anderem unter Einsatz eines Polizeihubschraubers und eines Diensthundes, verliefen zunächst ohne Erfolg.

Im Fahrzeug wurde starker Alkoholgeruch festgestellt. Bei dem Pkw handelte es sich augenscheinlich um einen bislang nicht zugelassenen Neuwagen. Die Ermittlungen zu den Eigentumsverhältnissen wurden aufgenommen.

Im weiteren Verlauf wurde am Vormittag in Bockhorn der Diebstahl eines Mercedes angezeigt. Am Tatort war ein Motorrad ohne Kennzeichen zurückgelassen worden.

Der entwendete Mercedes konnte später auf einem Parkplatz in Wilhelmshaven aufgefunden werden. Der Beschuldigte wurde in der Nähe durch zivile Einsatzkräfte entdeckt. Nach kurzer Flucht gelang schließlich die vorläufige Festnahme des Mannes.

Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab später 0,0 Promille. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf Kokain und Amphetamine. Nach bisherigen Erkenntnissen war zudem ein Motorrad im Bereich Wapeldorf aus einer Scheune entwendet worden.

Gegen den 22-Jährigen wurden unter anderem Ermittlungsverfahren wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, Urkundenfälschung, Fahrzeugdiebstahls sowie weiterer Verkehrsdelikte eingeleitet.

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