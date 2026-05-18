Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Bedrohung nach Streit auf Parkplatz - Zeugen gesucht

Wilhelmshaven (ots)

Am 17.05.2026, gegen 17:15 Uhr, kam es auf dem Parkplatz des Nautimo im Bereich der Friedenstraße in Wilhelmshaven zu einer Bedrohung. Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten mehrere Personen aufgrund von Parkstreitigkeiten in einen Konflikt. Im Verlauf der Auseinandersetzung soll dem Opfer durch einen bislang unbekannten Täter Gewalt unter Einsatz eines Schlagrings angedroht worden sein. Zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam es nicht. Der Täter entfernte sich anschließend unerkannt. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wilhelmshaven unter der Telefonnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

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