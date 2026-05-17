Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung PK Varel, 15.-17.05.26

Wilhelmshaven (ots)

Mehrere Einbrüche in Kraftfahrzeuge

Varel - Von Donnerstag, 08:20 Uhr bis Freitag, 16:15 Uhr, kam es in Varel zu insgesamt drei Einbrüchen in Kraftfahrzeuge. In der Lohstraße wurde bei einem Mercedes die Scheibe der hinteren Tür aufgehebelt und ein im Fußraum abgelegter Rucksack entwendet. Dieser wurde zu einem späteren Zeitpunkt im Vareler Wald aufgefunden. In der Oldenburger Straße wurde ein VW auf bislang unbekannte Weise gewaltsam geöffnet und u.a. Fahrzeugpapiere entwendet. Am Wasserturm in Varel wurde die Scheibe eines weiteren VW eingeschlagen und aus dem Fahrzeug eine Jacke entwendet. In allen Fällen bittet die Polizei Varel, Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Tel.-Nr.: 044519230 zu melden.

Sachbeschädigungen

Zetel - Im Zeitraum von Donnerstag, 16:00 Uhr, bis Freitag, 07:00 Uhr, wurde die äußere Verglasung einer Fensterscheibe einer Zahnarztpraxis in Zetel, Bahnhofstraße, beschädigt. Am Freitag, gegen 23:50 Uhr, wurden die Scheiben eines auf einem Grundstück in Zetel, Anton-Franz-Straße, abgestellten Pkw VW, von einem bislang unbekannten Täter eingeschlagen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Varel unter 04451 9230 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfallgeschehen

Varel Am Freitag, in der Zeit zwischen 12:33 Uhr und 13:37 Uhr, touchiert ein bislang unbekanntes Fahrzeug ein an der Einmündung Zum Jadebusen/Ilexweg stehendes Verkehrszeichen. Das Verkehrszeichen wird aus der Verankerung gerissen. Der Verursacher entfernt sich unerlaubt von der Unfallstelle.

In der Zeit von Freitag, 19:00 Uhr bis Samstag, 09:20 Uhr, streift ein bislang unbekanntes Fahrzeug einen ordnungsgemäß geparkten Pkw Dacia und beschädigt dessen linken Außenspiegel. Der Verursacher entfernt sich unerlaubt von der Unfallstelle.

In beiden Fällen werden Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, gebeten, sich mit der Polizei in Varel, Tel.: 04451/9230

Trunkenheit im Verkehr

Varel Am Samstag, gegen 22:25 Uhr, wurde eine 49-jährige Frau durch Beamte des PK Varel in ihrem laufenden Fahrzeug sitzend, kontrolliert. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass die Frau erheblich unter Alkoholeinfluss stand und zuvor mit dem Fahrzeug gefahren war. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt. Gegen die Frau wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell