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Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung Wangerooge, 17.05.2026

POL-WHV: Pressemeldung Wangerooge, 17.05.2026
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Wilhelmshaven (ots)

Wangerooge

Abdeckungen von Straßenabläufen entfernt

In der Nacht von Samstag auf Sonntag entfernten bislang unbekannte Personen mehrere Abdeckgitter der Straßenabläufe in der Christian-Janßen-Straße. Die dadurch ungesicherten Schächte wurden durch die Freiwillige Feuerwehr Wangerooge wieder geschlossen. Es wurde ein Ermittlungsverfahren aufgrund eines Gefährlichen Eingriffes in den Straßenverkehr eingeleitet.

Zeugen, die Hinweise zu den Verursachern geben können, werden gebeten sich mit der Polizeistation Wangerooge unter der Telefonnummer 04469-946900 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

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