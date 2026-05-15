Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall mit sieben leicht verletzten Personen

Varel (ots)

Am 13.05.2026, gegen 21:45 Uhr, kam es auf der Oldenburger Straße im Vareler Ortsteil Neuenwege zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen musste ein 59-jähriger Fahrer eines Opel Astra mehreren Tieren auf der Fahrbahn ausweichen. Hierbei geriet er nach rechts über einen Grünstreifen sowie den Radweg. Der dahinter fahrende 48-jährige Fahrer eines weiteren Opel wich ebenfalls nach rechts aus. Dabei touchierte er zunächst den vorausfahrenden Pkw und kollidierte anschließend mit einem Baum. Bei dem Unfall wurden beide Fahrzeugführer sowie die fünf Mitfahrenden im zweiten Fahrzeug im Alter zwischen 15 und 59 Jahren leicht verletzt. Die Verletzten wurden durch den Rettungsdienst versorgt. Zur Unfallaufnahme, Bergung der Fahrzeuge und Versorgung der Beteiligten waren mehrere Rettungswagen sowie die Freiwillige Feuerwehr Obenstrohe mit rund 20 Einsatzkräften vor Ort.

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