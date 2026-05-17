Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung PI WHV/FRI, Stadtgebiet Wilhelmshaven, 15.-17.05.26

Wilhelmshaven (ots)

Müllcontainerbrände

Am Samstagabend, zwischen 18:30 - 20.15 Uhr, wurden im Innenstadtbereich (Weser- und Rheinstraße) jeweils ein Altpapiercontainer (1100 Liter) in Brand gesetzt. Durch das schnelle Eingreifen der Berufsfeuerwehr konnten größere Schäden verhindert werden.

Sachbeschädigung

In der Nacht von Freitag auf Samstag randalierten Jugendliche am Stadtpark. Sie stapelten Stühle der Außengastronomie aufeinander und warfen einige Stühle auf das Vordach des Restaurants. Hierbei wurden einige Stühle beschädigt.

Auseinandersetzung in Kneipe

Am Sonntag, gegen 00:30 Uhr, war die Polizei in einer Kneipe im Stadtteil Bant bezüglich der Aufnahme einer wechselseitigen Körperverletzung eingesetzt. Hierbei störte ein alkoholisierter 50-Jähriger die polizeilichen Maßnahmen und kam einem ausgesprochenen Platzverweis nicht nach. Stattdessen beleidigte er einen anderen Kneipengast. Der 50-jährige Verursacher wurde daraufhin zur Verhinderung weiterer Straftaten und zur Durchsetzung des Platzverweises in Polizeigewahrsam genommen.

Diebstahl von Werkzeugen

Bereits am Freitagmorgen, gegen 03:30 Uhr, wurden von einem geparkten Handwerkerfahrzeug von der Ladefläche diverse Werkzeuge entwendet. Das Fahrzeug stand zur Tatzeit in der Börsenstraße geparkt. Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Wilhelmshaven (Tel. 04421-9420) zu melden.

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