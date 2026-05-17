Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressmeldung PK Jever, 15.-17.05.2026

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Wilhelmshaven (ots)

Radfahrer will auf die B210 auffahren

Am 15.05.2026, gegen 10:20 Uhr, melden besorgte Verkehrsteilnehmer einen lebensälteren Radfahrer, welcher im Begriff sei, an der Anschlussstelle Schortens auf die B210 aufzufahren. Ein couragierter Verkehrsteilnehmer kann den 77-jährigen Radfahrer schließlich anhalten und ihn bis zum Eintreffen der Polizei von seinem Vorhalten abhalten. Der desorientierte, ältere Herr konnte schlussendlich durch Beamte des Polizeikommissariats Jever in die Obhut von Angehörigen übergeben werden.

Einbruch auf Baustelle in Schortens

Am 15.05.2026, gegen 23:30 Uhr, meldet eine aufmerksame Anwohnerin, dass an der Baustelle im Bereich Neumannsweg / Am Brumidik in Schortens ein Transporter angehalten habe und sich mehrere Personen unter Überwindung des Bauzaunes Zutritt zum Gelände verschafft hätten. Außerdem will sie beobachtet haben, wie Gegenstände verladen werden. Die unmittelbar eingesetzten Einsatzkräfte des Polizeikommissariats Jever können das von der Zeugin beschriebene Fahrzeug zwar nicht mehr antreffen, sehr wohl weisen Spurenlage und Zustand der Baustelle jedoch darauf hin, dass es tatsächlich zu einem Einbruchsgeschehen gekommen war. Das von der Zeugin gemeldete Fahrzeug kann im Rahmen der zeitgleich ausgelösten Fahndungsmaßnahmen auf einer nahegelegenen Autobahn-Raststätte im Bereich des PK Varel angetroffen und kontrolliert werden. Bei der sich anschließenden Durchsuchung des Fahrzeuges und der drei Beschuldigten (29, 44 und 47 Jahre, alle männlich) können Beweismittel und mutmaßliches Diebesgut sichergestellt werden.

Umweltdelikt

Am 17.05.2026, gegen 09:22 Uhr, wird durch Spaziergänger mitgeteilt, dass im Naturschutzgebiet "Upjever und Sumpfmoor Dose", wenige Meter hinter dem Hinweisschild auf ein Wildschongebiet, mehrere Ölfässer entsorgt worden sein sollen. Die hinzugezogenen Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei konnten die in Rede stehenden Fässer auffinden, wobei drei Fässer noch mit entsorgtem Motoröl befüllt waren, während das vierte Fass bereits ausgelaufen war und sowohl Gewässer als auch Waldboden im betroffenen Bereich verunreinigt hat. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Jever unter der Telefonnummer 04461 7449-0 in Verbindung zu setzen.

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