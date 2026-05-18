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Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Körperverletzung im Bereich eines Stadions

Wilhelmshaven (ots)

Am 17.05.2026, gegen 16:35 Uhr, kam es im Bereich eines Stadions an der Friedenstraße in Wilhelmshaven zu einer Körperverletzung.

Nach bisherigen Erkenntnissen schlug ein 41-jähriger Beschuldigter einem Mann mit der rechten Faust gegen die linke Gesichtshälfte.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

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