Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Körperverletzung im Bereich eines Stadions

Wilhelmshaven (ots)

Am 17.05.2026, gegen 16:35 Uhr, kam es im Bereich eines Stadions an der Friedenstraße in Wilhelmshaven zu einer Körperverletzung.

Nach bisherigen Erkenntnissen schlug ein 41-jähriger Beschuldigter einem Mann mit der rechten Faust gegen die linke Gesichtshälfte.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

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