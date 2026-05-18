Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Körperverletzung im Bereich eines Stadions
Wilhelmshaven (ots)
Am 17.05.2026, gegen 16:35 Uhr, kam es im Bereich eines Stadions an der Friedenstraße in Wilhelmshaven zu einer Körperverletzung.
Nach bisherigen Erkenntnissen schlug ein 41-jähriger Beschuldigter einem Mann mit der rechten Faust gegen die linke Gesichtshälfte.
Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.
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