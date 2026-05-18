Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr auf Wangerooge

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Wangerooge (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag entfernten bislang unbekannte Personen mehrere Abdeckgitter von Straßenabläufen in der Christian-Janßen-Straße auf Wangerooge. Durch die offenen Schächte entstand eine erhebliche Gefahrenstelle für Verkehrsteilnehmende und Passanten. Die Freiwillige Feuerwehr Wangerooge sicherte die Gefahrenstellen und setzte die Abdeckungen wieder ein. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet. Zeugen, die Hinweise zu den Verursachern geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Wangerooge unter der Telefonnummer 04469 946900 in Verbindung zu setzen.

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