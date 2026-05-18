Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Kleinkind allein auf Straße angetroffen

Schortens (ots)

Am 17.05.2026, gegen 16:03 Uhr, wurde die Polizei zu einem allein auf der Straße befindlichen Kleinkind in der Elsa-Brändström-Straße in Schortens gerufen.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatten aufmerksame Passanten den 2-jährigen Jungen entdeckt und die Polizei verständigt. Die eingesetzten Kolleginnen und Kollegen des Polizeikommissariats Jever kümmerten sich umgehend um das Kleinkind und betreuten dieses fürsorglich, da die Eltern zunächst im Nahbereich nicht angetroffen werden konnten.

Das Kind wurde anschließend zur Dienststelle gebracht und dort später wohlbehalten an die Mutter übergeben.

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